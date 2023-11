Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag südwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 309,39 USD.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 309,39 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 308,46 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 317,52 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 9.388.627 Aktien.

Bei 330,54 USD erreichte der Titel am 13.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 6,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 251,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 351,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.146,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 27.714,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

