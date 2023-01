Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Mittag an

Um 12:22 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 116,08 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 116,10 EUR. Bei 115,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.877 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 303,70 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 61,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,27 EUR am 04.11.2022. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 30,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 178,78 USD.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,22 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29.010,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 27.714,00 USD.

Am 01.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,10 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Die reichsten Krypto- und Blockchain-Milliardäre der Welt

Finanzberatung: 20 Prozent vertrauen Influencern mehr als Profis - vor allem bei Kryptowährungen

Platz 1 verteidigt: Die wertvollsten Unternehmen der Welt 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com