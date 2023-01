Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,9 Prozent auf 116,24 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 119,40 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 115,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23.126 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 303,70 EUR markierte der Titel am 04.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 61,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 89,27 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 30,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 178,78 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,22 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29.010,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 27.714,00 USD.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 9,10 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

