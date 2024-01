Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 344,89 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 344,89 USD. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 343,18 USD. Bei 345,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.687.405 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.12.2023 markierte das Papier bei 361,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 4,93 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 122,28 USD am 04.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 370,25 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 34.146,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.714,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.01.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,36 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta Platforms-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten

Meinungsmacht: Medienregulierer wollen Plattformen wie Facebook, Instagram & Co. stärker überprüfen

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen