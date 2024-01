Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verliert am Vormittag

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 315,70 EUR.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 315,70 EUR ab. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 314,80 EUR ein. Mit einem Wert von 315,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 874 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 327,20 EUR erreichte der Titel am 28.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,64 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 03.01.2023 auf bis zu 112,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 64,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Das EPS lag bei 4,39 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 34.146,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.714,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 31.01.2024 gerechnet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

