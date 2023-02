Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 168,14 EUR abwärts. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 168,14 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 168,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.354 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 232,85 EUR erreichte der Titel am 03.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 27,79 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,27 EUR am 04.11.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 88,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 232,78 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 32.165,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29.010,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,46 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie schliesst nach Turbo-Handelstag mit massivem Plus: Facebook-Mutter Meta mit Gewinnschwund - Umsatz höher als erwartet

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

PayPal-Aktie an der NASDAQ wechselt ins Minus: Auch PayPal will Beschäftigtenzahl reduzieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com