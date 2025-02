Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag ins Plus

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 692,00 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 692,00 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 697,32 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 676,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.254.368 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 710,76 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 26.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 414,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 66,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,74 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 718,00 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 29.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,46 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 48,39 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,11 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 23.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 04.02.2026.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 25,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

