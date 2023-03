Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagmittag im Aufwind

Um 12:21 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 175,34 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 8.987 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 06.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 236,86 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 25,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD ab. Abschläge von 99,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 217,22 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,67 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,47 Prozent zurück. Hier wurden 32.165,00 USD gegenüber 33.671,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vorlegen.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

