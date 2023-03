Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Nachmittag an Boden

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 16:08 Uhr 3,2 Prozent. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 180,32 USD. Bei 178,93 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 7.437.138 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 236,86 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 23,97 Prozent zulegen. Bei 88,09 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 104,43 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 217,22 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,47 Prozent zurück. Hier wurden 32.165,00 USD gegenüber 33.671,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 26.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 9,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

