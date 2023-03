Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Freitagvormittag

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 164,02 EUR. Bei 164,28 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 164,28 EUR. Bisher wurden heute 223 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 216,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 24,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 89,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 217,22 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,76 USD, nach 3,67 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,47 Prozent auf 32.165,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33.671,00 USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,65 USD je Aktie belaufen.

