Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 669,86 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 669,86 USD. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 681,14 USD. Bei 673,96 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 467.712 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 740,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 9,58 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.04.2024 Kursverluste bis auf 414,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 61,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,74 USD aus. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 734,43 USD.

Am 29.01.2025 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 8,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48,39 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 40,11 Mrd. USD eingefahren.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2025 wird am 23.04.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 25,21 USD fest.

Redaktion finanzen.net

