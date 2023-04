Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagmittag mit Einbußen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 209,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 20.951 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 06.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 236,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 11,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 88,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 138,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 217,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Am 01.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,67 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,47 Prozent auf 32.165,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 33.671,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.04.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,01 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

