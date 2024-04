Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 502,00 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 502,00 USD. Bei 504,35 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 498,80 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 515.114 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 523,57 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,30 Prozent hinzugewinnen. Am 26.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 207,14 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,74 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,75 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 480,88 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 40.111,00 USD im Vergleich zu 32.165,00 USD im Vorjahresquartal.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 23.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 27,22 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Verluste in New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Microsoft, Apple oder NVIDIA: Wer wird die wertvollste Mag 7-Aktie bis Ende 2024?