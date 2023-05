Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag höher

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 12:04 Uhr 0,2 Prozent. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 14.990 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.05.2023 auf bis zu 244,91 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 88,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 172,11 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 261,33 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,72 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.645,00 USD im Vergleich zu 27.908,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,60 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

