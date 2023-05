Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag behauptet

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 16:08 Uhr die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 239,13 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 240,65 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 238,99 USD. Bei 239,49 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden heute 3.319.265 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei 244,91 USD markierte der Titel am 02.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 2,36 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 88,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 171,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 261,33 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Es stand ein EPS von 2,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,72 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 28.645,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.908,00 USD umgesetzt.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 11,60 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein

Mit diesen sieben Prognosen lag Amazon-Gründer Jeff Bezos richtig

NASDAQ-Wert Meta Platforms-Aktie springt hoch: Facebook-Konzern Meta übertrifft Gewinnerwartungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com