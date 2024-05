Notierung im Blick

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag höher

03.05.24 16:10 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 449,72 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 449,72 USD zu. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 450,66 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 445,93 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 831.436 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (531,44 USD) erklomm das Papier am 09.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,17 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 229,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 515,88 USD. Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 24.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 36,46 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,65 Mrd. USD umgesetzt. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.07.2024 vorlegen. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 20,18 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Mai 2024 Meta-Aktie tiefer: EU-Kommission geht gegen Facebook und Instagram vor Traumberuf Influencer: Das muss steuerlich berücksichtigt werden

