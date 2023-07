Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 287,32 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 287,32 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.175 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (289,79 USD) erklomm das Papier am 27.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,86 Prozent hinzugewinnen. Bei 88,09 USD fiel das Papier am 05.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 69,34 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 275,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28.645,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.908,00 USD in den Büchern standen.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,90 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Billionen-Dollar-Chance: Wie KI den Markt revolutionieren wird - und welche chinesischen Aktien sich besonders lohnen

Kontakt zum Arbeitgeber und Sperrung des Twitter-Accounts: So geht Elon Musk mit Kritikern um

Börsenexperte Jim Cramer: Anleger sollten einen Teil ihrer Gewinne mitnehmen