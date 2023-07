Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag zu

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 287,56 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 16:08 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 289,38 USD. Bei 286,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.794.002 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.06.2023 bei 289,79 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 0,78 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,37 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 275,88 USD aus.

Am 26.04.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,72 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 28.645,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.908,00 USD umsetzen können.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 11,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

