Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Montagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 265,35 EUR.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 09:18 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 265,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 265,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 263,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.951 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 26.06.2023 markierte das Papier bei 266,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,24 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 89,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 275,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.645,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 27.908,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,90 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Billionen-Dollar-Chance: Wie KI den Markt revolutionieren wird - und welche chinesischen Aktien sich besonders lohnen

Kontakt zum Arbeitgeber und Sperrung des Twitter-Accounts: So geht Elon Musk mit Kritikern um

Börsenexperte Jim Cramer: Anleger sollten einen Teil ihrer Gewinne mitnehmen