Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 312,97 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 12:04 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 312,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 21.399 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 326,20 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Abschläge von 71,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 325,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 31.999,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.822,00 USD erwirtschaftet worden.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,29 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

