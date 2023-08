Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag behauptet

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zum Vortag unverändert notierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 314,19 USD.

Anleger zeigten sich um 16:08 Uhr bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 314,19 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 315,95 USD aus. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 309,93 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 310,36 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.260.526 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 326,20 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,82 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 325,88 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,29 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

