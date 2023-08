Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag im Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 284,55 EUR ab.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:20 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 284,55 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 284,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 287,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.055 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 297,60 EUR markierte der Titel am 27.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 4,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,15 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 68,67 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 325,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 31.999,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,29 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

