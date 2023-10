Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 303,99 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,9 Prozent auf 303,99 USD nach. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 303,57 USD. Bei 304,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.830.375 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,20 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 6,81 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Abschläge von 71,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 325,88 USD angegeben.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,46 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.999,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.822,00 USD in den Büchern standen.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 13,51 USD im Jahr 2023 aus.

