Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 293,00 EUR.

Um 09:20 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 293,00 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 293,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 292,20 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.093 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 297,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 1,57 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 69,57 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 325,88 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,98 USD, nach 2,46 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31.999,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 28.822,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start freundlich

"AI Insight Forum": Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman & Co. diskutieren mit US-Gesetzgebern über KI-Regulierung

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Meta Platforms (ex Facebook)-Investment eingefahren