Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag kaum verändert

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 310,87 USD.

Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich um 12:02 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 310,87 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 16.036 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 330,54 USD. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 88,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 351,50 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.146,00 USD – ein Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,32 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

