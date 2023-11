Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 311,89 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 311,89 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 315,35 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 312,55 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 6.788.148 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 13.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 330,54 USD an. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 5,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 71,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34.146,00 USD im Vergleich zu 27.714,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.01.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 14,32 USD in den Büchern stehen haben wird.

