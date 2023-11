Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) macht am Freitagvormittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,1 Prozent auf 311,30 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 09:20 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 311,30 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.927 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 330,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 253,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 351,50 USD.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.714,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34.146,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Was Analysten von der Meta Platforms-Aktie erwarten

NASDAQ-Titel Meta-Aktie steigt dennoch: Meta darf in Europa keine personalisiert Werbung zeigen

Tesla, NVIDIA, Apple & Co: Magnificent Seven-Aktien lassen NASDAQ in Korrektur rutschen - Sollten Anleger jetzt besorgt sein?