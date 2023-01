Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittwochmittag fester

Um 12:22 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 118,60 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 119,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 118,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.493 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 303,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 89,27 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 32,86 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 178,78 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022 vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,22 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,47 Prozent zurück. Hier wurden 27.714,00 USD gegenüber 29.010,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 01.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 9,09 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com