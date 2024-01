Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) legt am Donnerstagmittag zu

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 345,39 USD.

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 345,39 USD zu. Im heutigen Handel wurden bisher 7.004 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 361,90 USD erreichte der Titel am 29.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,78 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 124,54 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 370,25 USD.

Am 25.10.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.146,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 27.714,00 USD eingefahren.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,36 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

