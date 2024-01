Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 345,59 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 16:08 Uhr 0,3 Prozent. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 345,99 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 344,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.699.645 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.12.2023 bei 361,90 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 4,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 124,54 USD. Mit einem Kursverlust von 63,96 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 370,25 USD aus.

Am 25.10.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 34.146,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.714,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,36 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

