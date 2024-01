Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 315,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich um 09:12 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 315,50 EUR. Bei 316,40 EUR erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 314,85 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 316,20 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 433 Stück gehandelt.

Am 28.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 327,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,71 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 117,86 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 62,64 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 370,25 USD.

Am 25.10.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 34.146,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

