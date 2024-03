Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 501,98 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 12:04 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 501,98 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 19.912 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 504,22 USD erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 174,83 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 65,17 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 480,88 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 40.111,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 20,03 USD je Aktie.

