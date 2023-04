Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Um 12:03 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 214,25 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.501 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 236,86 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,55 Prozent. Bei 88,09 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 143,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 217,22 USD.

Am 01.02.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 32.165,00 USD, gegenüber 33.671,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,47 Prozent präsentiert.

Am 26.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger Experten zufolge am 24.04.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 9,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

