Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag stärker

Um 16:08 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 215,50 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 215,82 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 213,12 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.564.858 Stück gehandelt.

Am 06.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 236,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 9,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 144,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 217,22 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 vor. Das EPS lag bei 1,76 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 32.165,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.671,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,47 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.04.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 9,97 USD je Aktie aus.

