Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 520,55 USD zu.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 520,55 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 522,73 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 516,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.001.550 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 523,57 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 0,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 207,14 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 60,21 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,75 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 485,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 5,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,70 Prozent auf 40.111,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32.165,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 23.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 27,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

