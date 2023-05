Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 214,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 213,55 EUR aus. Bei 215,45 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 1.807 Stück.

Bei einem Wert von 223,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2023). Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 4,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 89,15 EUR ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 140,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 261,33 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,64 Prozent auf 28.645,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.908,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 11,60 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

