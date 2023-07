Notierung im Blick

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag auf rotem Terrain

04.07.23 12:04 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 285,70 USD.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 22:59 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 285,70 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 284,85 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 286,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 8.629.269 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 289,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,43 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (88,09 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 69,17 Prozent sinken. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 275,88 USD. Am 26.04.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,72 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent auf 28.645,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.908,00 USD in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 11,93 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Billionen-Dollar-Chance: Wie KI den Markt revolutionieren wird - und welche chinesischen Aktien sich besonders lohnen Kontakt zum Arbeitgeber und Sperrung des Twitter-Accounts: So geht Elon Musk mit Kritikern um Börsenexperte Jim Cramer: Anleger sollten einen Teil ihrer Gewinne mitnehmen

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com