Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) fällt am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 285,70 USD nach.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 22:59 Uhr um 0,1 Prozent auf 285,70 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 284,85 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 286,70 USD. Zuletzt wechselten 8.629.269 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 27.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 289,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 1,43 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD. Mit Abgaben von 69,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 275,88 USD.

Am 26.04.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.908,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.645,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,93 USD je Aktie belaufen.

