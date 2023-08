Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Freitagmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 315,41 USD zu.

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 315,41 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 14.562 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,20 USD erreichte der Titel am 29.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,42 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (88,09 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 72,07 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 325,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31.999,00 USD im Vergleich zu 28.822,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 13,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

