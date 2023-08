Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag nahe Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 313,14 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 16:07 Uhr bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 313,14 USD. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 318,38 USD. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 312,76 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 314,96 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 3.225.842 Stück.

Am 29.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 326,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei einem Wert von 88,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Abschläge von 71,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 325,88 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 31.999,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,31 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

