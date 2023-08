Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verliert am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 286,40 EUR ab.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,1 Prozent auf 286,40 EUR ab. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 286,30 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 288,00 EUR. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.036 Aktien.

Bei einem Wert von 297,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2023). 3,91 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 68,87 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 325,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,46 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31.999,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 28.822,00 USD eingefahren.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 13,31 USD je Aktie aus.

