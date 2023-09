Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tritt am Montagnachmittag auf der Stelle

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 296,18 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 296,18 USD. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 301,74 USD zu. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 294,47 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 299,37 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.842.257 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 29.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 326,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 9,20 Prozent niedriger. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 236,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 325,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 31.999,00 USD gegenüber 28.822,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 13,40 USD je Aktie aus.

