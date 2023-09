Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit angezogener Handbremse

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 296,18 USD.

Mit einem Wert von 296,18 USD bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 01:59 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 301,74 USD zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 294,47 USD. Bei 299,37 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten 12.842.257 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 326,20 USD erreichte der Titel am 29.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 10,14 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 70,26 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 325,88 USD.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,46 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.999,00 USD – ein Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,40 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

