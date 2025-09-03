DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1652 -0,1%Öl66,81 -0,9%Gold3.551 -0,3%
So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Abend an Boden

04.09.25 20:25 Uhr
04.09.25 20:25 Uhr

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Abend an Boden

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 747,86 USD.

Meta Platforms (ex Facebook)
643,30 EUR 12,30 EUR 1,95%
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 747,86 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 761,13 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 748,78 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 1.704.309 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 796,21 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 6,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (479,89 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 35,83 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,76 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 837,83 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,16 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 28,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

