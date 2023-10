Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) fällt am Mittwochmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 299,98 USD.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 299,98 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.343 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,20 USD. 8,74 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 70,63 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 337,75 USD an.

Am 26.07.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.822,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.999,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 30.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie an der NASDAQ mit Minus: Meta will für Facebook ohne Werbung offenbar zehn Euro im Monat

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start freundlich

"AI Insight Forum": Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman & Co. diskutieren mit US-Gesetzgebern über KI-Regulierung