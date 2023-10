Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 300,06 USD ab.

Um 16:08 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 300,06 USD ab. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 298,54 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 298,54 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.895.490 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 29.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,20 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,71 Prozent. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 240,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 337,75 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 31.999,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.822,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 13,51 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

