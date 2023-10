Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 285,35 EUR.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 09:19 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,6 Prozent auf 285,35 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 284,65 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 285,70 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.915 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 27.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 297,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,29 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,15 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 68,76 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 325,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,98 USD, nach 2,46 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.822,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.999,00 USD ausgewiesen.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 30.10.2024.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,51 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

