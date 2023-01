Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 119,22 EUR. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 118,60 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 119,76 EUR. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 887 Aktien.

Am 06.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 299,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (89,27 EUR). Mit einem Kursverlust von 33,55 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,78 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,22 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 27.714,00 USD in den Büchern – ein Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 29.010,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 01.02.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,09 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com