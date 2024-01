Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 351,00 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 351,00 USD nach oben. Bei 351,17 USD erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 347,08 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 2.669.168 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 29.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 361,90 USD an. 3,11 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 124,54 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 64,52 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 370,25 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,39 USD gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 34.146,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umsetzen können.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,36 USD fest.

