Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 316,85 EUR ab.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 09:19 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,1 Prozent auf 316,85 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 315,05 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 316,25 EUR. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.642 Aktien.

Am 28.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 327,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 3,16 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,32 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 62,66 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 370,25 USD.

Am 25.10.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,64 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.146,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 27.714,00 USD eingefahren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 14,36 USD je Aktie aus.

